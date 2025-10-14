Форма поиска по сайту

14 октября, 23:45

Общество

Зумеры стали массово отдыхать в психдиспансерах в России

Зумеры стали массово отдыхать в психдиспансерах в России

Российские зумеры придумали необычный способ избежать стресса и суеты. Среди молодежи набирает популярность тренд на поездки в психдиспансеры. В некоторые учреждения даже сформировалась очередь из желающих стать пациентом.

Современные частные клиники предлагают все, чтобы пациентам было комфортно: уютные палаты оснащены бытовой техникой, доступен хороший интернет. Для зумеров, выросших в цифровой среде, это почти формат санатория.

