В России доставщиков еды обяжут следить за чистотой и состоянием здоровья. Также будут разработаны правила хранения продуктов на складах интернет-магазинов и требования к их транспортировке до потребителя.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в ближайшее время требования из рекомендательных станут обязательными. Аналогичный документ разрабатывают и в отношении готовой еды и ее доставки.

