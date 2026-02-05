Москвичи начали сдавать бытовую технику и электронику по новым правилам

Москвичи начали сдавать обратно в магазины бытовую и электронную технику по новым правилам. Поправки в закон изменили порядок возврата так называемых технически сложных товаров.

Теперь при возврате некачественного устройства учитывается его износ, год выпуска и уровень инфляции. Это значит, что за дефектный смартфон или бытовой прибор покупатель получит не ту сумму, за которую купил его изначально, а текущую рыночную стоимость аналогичного подержанного товара.

