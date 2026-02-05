Телезрители могут прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

Редакция телеканала Москва 24 приглашает зрителей стать героями утреннего эфира. Для этого создан специальный чат-бот "Утро в Москве", в который можно присылать яркие, добрые и интересные зарисовки о жизни города, его жителях, дворах и улицах.

Лучшие из присланных материалов будут показаны в прямом эфире. Чтобы отправить свою историю, достаточно отсканировать QR-код, который появляется на экране во время передачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.