В Белгородской области ввели QR-коды для сферы услуг

Систему QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости, вводят в Белгородской области на ближайшие две недели.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

