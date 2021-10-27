Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Москвичи показали, как ребенок играет с белкой в Лефортовском парке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.