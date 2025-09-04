Форма поиска по сайту

04 сентября, 07:00

Общество

Россияне признались, что начинают отпускать ребенка одного в школу в 11 лет

Россияне признались, что начинают отпускать ребенка одного в школу в 11 лет

Согласно результатам опроса, большинство родителей в России начинают отпускать ребенка одного на учебу только в 11 лет. Для многих семей этот момент становится серьезным испытанием.

Чтобы справиться с тревогой, родители используют различные способы контроля, например, звонят ребенку, пишут в мессенджере, также популярны автоматические уведомления о прибытии. Некоторые используют сервисы для отслеживания маршрута через детские гаджеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

