04 сентября, 07:00Общество
Россияне признались, что начинают отпускать ребенка одного в школу в 11 лет
Согласно результатам опроса, большинство родителей в России начинают отпускать ребенка одного на учебу только в 11 лет. Для многих семей этот момент становится серьезным испытанием.
Чтобы справиться с тревогой, родители используют различные способы контроля, например, звонят ребенку, пишут в мессенджере, также популярны автоматические уведомления о прибытии. Некоторые используют сервисы для отслеживания маршрута через детские гаджеты.
