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04 июля, 08:00

Общество

Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

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Планируя график отпусков на следующий год, стоит обратить внимание на июль. Именно этот месяц станет самым выгодным для отдыха в 2026 году. В июле будет 23 рабочих дня, что подтверждается проектом календаря праздничных дней от Минтруда.

Если не получится уйти в отпуск в июле, альтернативой могут стать апрель, сентябрь, октябрь или декабрь – в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня. Самым "дорогим" для отдыха останется январь, в нем всего 15 рабочих дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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