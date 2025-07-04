Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

Планируя график отпусков на следующий год, стоит обратить внимание на июль. Именно этот месяц станет самым выгодным для отдыха в 2026 году. В июле будет 23 рабочих дня, что подтверждается проектом календаря праздничных дней от Минтруда.

Если не получится уйти в отпуск в июле, альтернативой могут стать апрель, сентябрь, октябрь или декабрь – в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня. Самым "дорогим" для отдыха останется январь, в нем всего 15 рабочих дней.

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