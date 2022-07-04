Эксперты рассказали, когда на прилавках появятся абрикосы из российских регионов

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Сезон абрикосов обычно начинается в начале июля. Однако пока на российских прилавках только фрукты из Турции и Средней Азии.
По словам экспертов, со дня на день в продаже появится отечественный урожай. Срок его созревания также – начало июля.
В России абрикосы прежде всего произрастают в Ростовской области, а также в Волгоградской и Краснодарском крае. Причем в этом сезоне отечественной продукции будет не больше 30%.
На сегодняшний день килограмм абрикосов стоит в районе 500 рублей. Хранить фрукты лучше при комнатной температуре и не дольше двух недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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