Эксперты рассказали, когда на прилавках появятся абрикосы из российских регионов

Сезон абрикосов обычно начинается в начале июля. Однако пока на российских прилавках только фрукты из Турции и Средней Азии.

По словам экспертов, со дня на день в продаже появится отечественный урожай. Срок его созревания также – начало июля.

В России абрикосы прежде всего произрастают в Ростовской области, а также в Волгоградской и Краснодарском крае. Причем в этом сезоне отечественной продукции будет не больше 30%.

На сегодняшний день килограмм абрикосов стоит в районе 500 рублей. Хранить фрукты лучше при комнатной температуре и не дольше двух недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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