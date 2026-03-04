Форма поиска по сайту

04 марта, 14:00

Общество

В РФ за оскорбления в интернете можно получить штраф до 700 тыс рублей

"Специальный репортаж": диета на фрешах

Список запрещенных для женщин профессий в России может уменьшиться к 2027 году

Жители Люберец пожаловались на затопление квартир из-за тающих сугробов

В России возможна новая волна гриппа и ОРВИ

Сугробы в Москве вырастут на 3 сантиметра за 4 марта

Мокрый снег начался в Москве

ГОСТ на маникюр и педикюр установили в России

В России пересмотрят перечень женских профессий

Эксперт рассказал об окончании климатической зимы в Москве

За оскорбления в интернете грозит штраф до 700 тысяч рублей, сообщили в Общественной палате России. Если оскорбление нанесли в личных сообщениях, сумма наказания для физических лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 200 тысяч рублей.

За ругательства в групповых чатах и на общественных страницах наказывают строже. Граждан могут оштрафовать на 10 тысяч рублей, а юридических лиц – на 700 тысяч. При этом штраф грозит за оскорбление в любой соцсети, даже запрещенной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидео

