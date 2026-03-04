В РФ за оскорбления в интернете можно получить штраф до 700 тыс рублей

За оскорбления в интернете грозит штраф до 700 тысяч рублей, сообщили в Общественной палате России. Если оскорбление нанесли в личных сообщениях, сумма наказания для физических лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 200 тысяч рублей.

За ругательства в групповых чатах и на общественных страницах наказывают строже. Граждан могут оштрафовать на 10 тысяч рублей, а юридических лиц – на 700 тысяч. При этом штраф грозит за оскорбление в любой соцсети, даже запрещенной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.