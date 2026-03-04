Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 07:45

Общество

В России хотят ввести "Никитинскую карту" для путешествий студентов по стране

В России хотят ввести "Никитинскую карту" для путешествий студентов по стране

Девятиклассники в России начнут сдавать устный экзамен по истории

Телезрители могут прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

Москва столкнулась с необычным феноменом на рынке труда

Столичным работодателям напомнили об ответственности за дискриминацию сотрудников

"Утро": плюс 1 градус ожидается в столице 4 марта

Желтый уровень опасности продлили в Москве до 8 марта из-за гололедицы

В арт-парке "Никола-Ленивец" проводили зиму огненным перформансом

Проект благотворительного фонда "Яндекса" стартовал во Всемирный день слуха

"Московский патруль": россиянам рассказали, как отличить поддельные духи от настоящих

Для путешествий студентов по России могут ввести "Никитинскую карту". На нее будут зачислять деньги для поездок внутри страны. Карту предложили назвать именем русского путешественника Афанасия Никитина.

Она должна быть накопительной, и деньги на ней не должны сгорать. Также авторы инициативы считают необходимым утвердить список междугородних маршрутов, на которых можно будет использовать карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаМитя Козачинский

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика