В России хотят ввести "Никитинскую карту" для путешествий студентов по стране

Для путешествий студентов по России могут ввести "Никитинскую карту". На нее будут зачислять деньги для поездок внутри страны. Карту предложили назвать именем русского путешественника Афанасия Никитина.

Она должна быть накопительной, и деньги на ней не должны сгорать. Также авторы инициативы считают необходимым утвердить список междугородних маршрутов, на которых можно будет использовать карту.

