Москва лидирует по количеству заявок на самозапрет на оформление кредитов

С 1 марта почти 2 миллиона россиян оформили самозапрет на оформление кредитов. Соответствующий закон был принят Госдумой по инициативе Центрального банка РФ в целях борьбы с кредитным мошенничеством. Лидером по количеству заявок на самозапрет стала Москва. Услуга также популярна в Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Оформить самозапрет можно через сервис "Госуслуги" или в многофункциональных центрах. После подачи заявки в кредитной истории клиента появится соответствующая метка. В случае подачи заявки на кредит, заемщику обязаны отказать. Если кредит все же будет оформлен, человек имеет право не оплачивать его.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.