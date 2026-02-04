Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 17:30

Общество

В Москве выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

В Москве выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

Жительница ЗАО положительно оценила работу городских служб

"Интервью": Игорь Хатьков – о борьбе медиков с онкологией

Жители севера Москвы рассказали о погоде в районе Ленинградского проспекта

Жительница района Марьино сделала обзор погоды

"Деньги 24": в СМИ начали обсуждать возможные штрафы за сдачу ипотечных квартир

Зритель Москвы 24 рассказал, какая погода установилась в Митине

Спортсмена без верхней одежды заметили на турнике в Тропарево-Никулине

Туман и изморось ожидаются в Москве предстоящей ночью

В России разрешили временную регистрацию в апартаментах

В Москве выявили первый в 2026 году завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая туристка вернулась в столицу после отдыха на Сейшельских островах. Ее госпитализировали сразу после прилета.

Наличие вируса подтвердили с помощью отечественных тест-систем. По словам девушки, она не пользовалась репеллентами и во время отпуска замечала укусы комаров. В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация находится под контролем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика