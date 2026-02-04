В Москве выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

В Москве выявили первый в 2026 году завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая туристка вернулась в столицу после отдыха на Сейшельских островах. Ее госпитализировали сразу после прилета.

Наличие вируса подтвердили с помощью отечественных тест-систем. По словам девушки, она не пользовалась репеллентами и во время отпуска замечала укусы комаров. В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация находится под контролем.

