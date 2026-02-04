Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 06:45

Общество

Июль станет самым длинным рабочим месяцем в России в 2026 году

Июль станет самым длинным рабочим месяцем в России в 2026 году

В ГД создали рабочую группу по контролю за продуктами со стимуляторами нервной системы

Москвичей пригласили стать героями утреннего эфира

233 ребенка родились в Москве 3 февраля

Спрос на услуги банщиков в Москве вырос более чем в 1,5 раза

Материнский капитал в России проиндексировали на уровень инфляции в феврале

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 13 градусов 4 февраля

Банки ужесточили правила сдачи ипотечных квартир в аренду

Конституционный суд России разрешил регистрировать граждан в апартаментах

Показания счетчиков воды в Москве теперь можно передать по фотографии

Самым длинным рабочим месяцем в России в 2026 году станет июль. В нем будет 23 рабочих дня. Также длинными рабочими месяцами окажутся апрель, сентябрь, октябрь и декабрь – в каждом по 22 рабочих дня.

Эксперты отмечают, что для сотрудников в этом есть плюс. В такие месяцы средний размер зарплаты и размер отпускных, рассчитанных за один день, становятся примерно одинаковыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика