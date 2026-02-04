Июль станет самым длинным рабочим месяцем в России в 2026 году

Самым длинным рабочим месяцем в России в 2026 году станет июль. В нем будет 23 рабочих дня. Также длинными рабочими месяцами окажутся апрель, сентябрь, октябрь и декабрь – в каждом по 22 рабочих дня.

Эксперты отмечают, что для сотрудников в этом есть плюс. В такие месяцы средний размер зарплаты и размер отпускных, рассчитанных за один день, становятся примерно одинаковыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.