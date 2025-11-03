График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 10:00

Общество

Специалист по этикету рассказала, что уместно использовать в деловой переписке

Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая рассказала, что необходимо лаконично формулировать свои мысли, чтобы получатель мог четко и внятно понять, что ему хотели донести.

По ее словам, нужно использовать смайлики в личной переписке там, где это будет уместно, и избегать их в деловой. Также эксперт посоветовала использовать слова благодарности, потому что именно так формируется представление у людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоПолина Брабец

