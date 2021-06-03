Новости России: Волгоград накрыл мощный ливень

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В Волгограде мощный ливень вызвал настоящее стихийное бедствие. Под воду ушли улицы и дороги города, машины тонут. О грозовых ливнях и штормовом ветре метеорологи предупреждали накануне. Все экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.
Астрахань снова накрыла пылевая буря. На этот раз не так внезапно, как в конце мая. Но не менее мощно, по словам очевидцев.
В Сочи запустили новый сервис – доставку заказов из ресторанов на гидроциклах. Курьеры смогут привозить готовую еду на яхты и катера в акватории Черного моря. Единственное условия – судно должно находиться не далее пяти миль от берега. Для заказа нужно выбрать в приложении специальную опцию "Доставка на яхты", указать название судна, а также ориентир по ближайшей точке на берегу. В компании также не рекомендуют заказывать напитки в стаканчиках во время шторма.
В Самарской области школьники отправили в стратосферу мух-дрозофил. Малый космический корабль с этими необычными пассажирами запустили с территории технопарка "Жигулевская долина". Эксперимент провели учащиеся, которые занимаются в различных технических кружках. На свой аппарат они установили также высокоточные датчики и камеру для зондирования. Он поднялся почти на 27 километров и успешно приземлился через два часа. Дрозофилы не пострадали.
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