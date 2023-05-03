В ГД внесли законопроект об обязательной отработке для выпускников-бюджетников

Для студентов-бюджетников могут ввести распределение. Вместо собеседований, резюме и переживаний – принудительное трудоустройство. Соответствующий документ был размещен в электронной базе нижней палаты парламента

Согласно законопроекту, государство выделит средства на обеспечение обучения в вузах. Там отмечается, что в районных центрах и муниципальных образовательных учреждениях не хватает специалистов, а также у молодежи есть сложности с трудоустройством после окончания обучения.

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