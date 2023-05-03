Москвичам рассказали о погоде 3 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 3 мая, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 14 до 16 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о похолодании до -2 градусов. По ее словам, такая температура может наблюдаться в столичном регионе в ночь на пятницу и субботу, 5 и 6 мая.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что в выходные, 6 и 7 мая, в столицу придет прохладная погода, которая будет соответствовать началу апреля. По его словам, с понедельника, 8 мая, температура начнет повышаться.

"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 3 мая