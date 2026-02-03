Форма поиска по сайту

03 февраля, 17:15

Общество

Ночь на 4 февраля в Москве будет холоднее предыдущей

Температура будет опускаться в Москве 3 февраля с каждым часом

Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова

"Интервью": Игорь Баранов – о планах на 2026 год

В Москве установился аномальный холод

"Доктор 24": врач рассказала, почему возникают проблемы с памятью

"Деньги 24": в России разработали "Индекс зумера"

В Москве обновился температурный минимум

"Специальный репортаж": налог на розовое

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до 7 февраля

Ночь на 4 февраля в Москве будет холоднее предыдущей. Синоптики предупреждают, что температура местами может опуститься до минус 28 градусов. Морозы не отступят до конца рабочей недели, а самой холодной, согласно прогнозам, станет ночь на 6 февраля.

В этих условиях городские службы продолжают работу. Как сообщил глава управы района Восточное Дегунино Фарид Хисямов, уборка снега после недавнего снегопада ведется в ежедневном режиме с привлечением 20 единиц погрузочной и 9 единиц вывозящей техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

