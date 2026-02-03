Ночь на 4 февраля в Москве будет холоднее предыдущей. Синоптики предупреждают, что температура местами может опуститься до минус 28 градусов. Морозы не отступят до конца рабочей недели, а самой холодной, согласно прогнозам, станет ночь на 6 февраля.

В этих условиях городские службы продолжают работу. Как сообщил глава управы района Восточное Дегунино Фарид Хисямов, уборка снега после недавнего снегопада ведется в ежедневном режиме с привлечением 20 единиц погрузочной и 9 единиц вывозящей техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.