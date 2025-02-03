Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 08:00

Общество

Макияж с синяками и ссадинами становится новым модным трендом

Макияж с синяками и ссадинами становится новым модным трендом

Новости мира: грузовик упал с моста в Турции

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 3 февраля

295 детей родились в Москве за сутки

В Госдуме предложили разрешить детям менять имена из-за травли

Москвичам рассказали о новой рубрике "Фотопоток"

"Утро": температура 0 градусов ожидается в Москве днем 3 февраля

Северные Курилы и Сахалин накрыли снегопады

Циклон "Джулиан" накрыл северо-запад России

С 1 марта в России начнут действовать новые стандарты отделки квартир в новостройках

Макияж, имитирующий гематомы и ссадины, становится новой модной тенденцией. На мировых подиумах модели появляются с синяками и забинтованными руками, а блогеры в соцсетях подхватывают этот образ, создавая эффект побоев с помощью грима.

Особенно резонансным стал показ в Милане, где Ирина Шейк вышла на подиум с пластырями и фальшивыми синяками на лице. Следом за ней дефилировали и другие модели с "кровоподтеками".

Это вызвало возмущение среди благотворительных организаций, поддерживающих жертв домашнего насилия. Однако дизайнер объяснил, что таким образом хотел показать человеческую стойкость, а не романтизировать насилие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНика КараваеваМаксим ШаманинАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика