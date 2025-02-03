Макияж с синяками и ссадинами становится новым модным трендом

Макияж, имитирующий гематомы и ссадины, становится новой модной тенденцией. На мировых подиумах модели появляются с синяками и забинтованными руками, а блогеры в соцсетях подхватывают этот образ, создавая эффект побоев с помощью грима.

Особенно резонансным стал показ в Милане, где Ирина Шейк вышла на подиум с пластырями и фальшивыми синяками на лице. Следом за ней дефилировали и другие модели с "кровоподтеками".

Это вызвало возмущение среди благотворительных организаций, поддерживающих жертв домашнего насилия. Однако дизайнер объяснил, что таким образом хотел показать человеческую стойкость, а не романтизировать насилие.

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