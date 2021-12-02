Сертификат о перенесенном COVID-19 теперь действует 12 месяцев

Сертификат о перенесенном коронавирусе теперь действует 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые документы уже оформляются на этот срок.

Те, что были выданы ранее, в течение последнего года будет продлены автоматически. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

К такому решению в Минздразе пришли после анализа данных. По статистике, повторное заболевание ковидом среди уже переболевших встречается менее, чем в одном проценте случаев.

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