"Личная территория": "брат против брата"

Семейная драма в Марьине – там в одном из домов идет братская война за трехкомнатную квартиру. Андрей, старший брат, живет там с женой и сыном. Сергей, младший, тоже хочет жить там со своей семьей, но Андрей якобы создает невыносимые условия и всячески выживает его оттуда.

В эпицентре конфликта находится мать братьев – пенсионерка уже год живет как на фронте, но примирить сыновей не может. Распорядиться квартирой на свое усмотрение она тоже не в силах – жилье муниципальное. Смогут ли братья приватизировать квадратные метры и на что они готовы пойти ради квартиры в Москве? Об этом – в программе "Личная территория".