Синоптики рассказали о погоде в разных частях России в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В выходные дни на территории европейской части России ожидается облачная погода с осадками. На Севере пройдут снегопады, а в регионах средней полосы – дожди с мокрым снегом, сообщает портал "Метеовести".

Москвичей ждет облачная погода с порывистым ветром, дождем и мокрым снегом. Из-за этого на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха не поднимется выше +3 градусов. Дождь с мокрым снегом ожидается и в Санкт-Петербурге.

Жителей Поволжья ожидают снегопады с порывистым ветром, местами – метель. Водителям стоит быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы. Небольшие снегопады прогнозируются и на юге Западной Сибири.

На юге России в субботу местами пройдут дожди и усилится ветер. При этом на следующий день в большинстве регионов погода наладится. Жителей Урала непогода настигнет в воскресенье. Синоптики пообещали снегопады, сильный ветер и метели.

На юге Дальнего Востока существенных осадков не ожидается.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что Центральную Россию 20 ноября ожидают "барическая пропасть" и мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом. Аномальное количество осадков принесет циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрима и холодного Лабрадорского течения.

