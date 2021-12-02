Москвичей предупредили о снеге с дождем

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются предстоящей ночью в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Кроме того, после полуночи температура воздуха поднимется выше нуля, что спровоцирует образование гололедицы.
"В 22:00 коммунальные службы приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим ранним утром 3 декабря", – говорится в сообщении.
Коммунальные службы в настоящий момент продолжают работы по очистке столичных улиц и дворов от снега. Водителей попросили отнестись к этому с пониманием и не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
"Под особым контролем – подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы", – уточняется в сообщении.
Ранее из-за мокрого снега Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень опасности с 15:00 3 декабря до 03:00 4 декабря. Период предупреждений о гололедице будет действовать до 12:00 4 декабря, о налипании мокрого снега – до 03:00 4 декабря.
Также предупреждение о мокром снеге будет действовать в Московской области с 15:00 3 декабря до 05:00 4 декабря, о гололедице – до 12:00 4 декабря, о налипании мокрого снега – до 05:00 4 декабря.
Столичные дороги загружены из-за непогоды
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