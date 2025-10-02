Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 22:30

Общество

HR-эксперт рассказал, к чему может привести четырехдневная рабочая неделя

HR-эксперт рассказал, к чему может привести четырехдневная рабочая неделя

Более 111 тонн чая с ядохимикатами выявили в России

Новости мира: многоэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке

Премии правительства РФ в области образования вручили в Москве в преддверии Дня учителя

Новости мира: мощный торнадо прошел над одним из городских округов Китая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 октября

"Миллион вопросов": садовод рассказала, как подготовить участок к зиме

Пожилые граждане РФ получат электронные пенсионные удостоверения с 1 октября

Атмосферное давление опустится до 758 мм ртутного столба в Москве 2 октября

"Вопрос спорный": москвичи стали реже откладывать деньги на будущее

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, к чему может привести четырехдневная рабочая неделя в России. По его словам, при таком графике компаниям придется нанимать дополнительную рабочую силу.

Эксперт считает, что сократить часы работы в теории можно было бы там, где человека может заменить автоматика. Такие производства есть в России, их с каждым годом становится все больше, но пока уровень внедрения автоматизации крайне низкий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоВладимир ДементьевЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика