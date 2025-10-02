HR-эксперт рассказал, к чему может привести четырехдневная рабочая неделя

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, к чему может привести четырехдневная рабочая неделя в России. По его словам, при таком графике компаниям придется нанимать дополнительную рабочую силу.

Эксперт считает, что сократить часы работы в теории можно было бы там, где человека может заменить автоматика. Такие производства есть в России, их с каждым годом становится все больше, но пока уровень внедрения автоматизации крайне низкий.

