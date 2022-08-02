Объединенная сеть кинотеатров не будет показывать зарубежные фильмы по акции "кинопродукт"

"Синема Парк" и "Формула кино" решили не проводить показы по акции "кинопродукт". Акцию отменили полностью, так как это будет нарушением прав правообладателей, пояснили в киносети.

Соответствующий формат не согласовали в совете директоров. Адвокат Владислав Кочерин пояснил, что за демонстрацию фильма без прокатного удостоверения грозит ответственность в виде штрафов 50 000–100 000 рублей. При повторном нарушении грозит наказание до 90 дней административного приостановления деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

