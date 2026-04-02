Москвичка может лишиться жилья из-за долгов бывшего мужа

Москвичка 3 года исправно платила ипотеку и вложила в ремонт квартиры 12 миллионов рублей. После развода бывший муж подал на банкротство и квартира оказалась под угрозой продажи с торгов. По закону о банкротстве, если один из созаемщиков признается несостоятельным, общее имущество с залогом включается в конкурсную массу.

Теперь женщина пытается оспорить продажу квартиры в суде. Юристы советуют защищаться заранее. Самый надежный инструмент брачный контракт с четким разделением ответственности за выплаты. Также можно заключить гражданско-правовое соглашение между заемщиком и созаемщиком и оформить ипотечную страховку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.