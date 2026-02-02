Москвичам рассказали, можно ли брать с собой ребенка на работу

Привести ребенка на работу можно один раз при согласии работодателя, рассказали юристы. При этом необходимо соблюдать требования охраны труда, внутренние правила организации, а также исключить угрозу жизни и здоровью.

В случае если оставить ребенка дома не с кем, в качестве альтернативы можно рассмотреть удаленную работу, неполный рабочий день, изменение графика или отпуск за свой счет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.