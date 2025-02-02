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02 февраля, 19:30

Общество

Форель на 30 млн рублей уплыла из рыбного хозяйства в Карелии

Форель на 30 млн рублей уплыла из рыбного хозяйства в Карелии

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Форель на 30 млн рублей уплыла из рыбного хозяйства в Карелии. 44 тонны рыбы, которую выращивали в заливе, сумели уплыть. Сотни человек охотятся за ценным уловом в Карелии и дальше по течению

На Дальнем Востоке специалисты отловили двух проблемных тигров. Одного хищника поймали в Приморье. А в Хабаровском крае поймали амурскую тигрицу. В ближайшее время ее осмотрят ветеринарные врачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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