Студента РГГУ, написавшего диплом с помощью нейросети, ждет проверка. Этим займется Российский государственный гуманитарный университет, где и приняли работу.

Александр Жадан написал диплом за сутки с помощью нейросети и получил за нее отметку "удовлетворительно". Жадан написал об этом в соцсетях. Позже его подписчик пожаловался в университет и Минобрнауки.

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