Прием заявлений на загранпаспорт РФ нового образца приостановлен

С 2 февраля временно приостановили выдачу россиянам загранпаспортов нового образца. Об этом сообщили на портале госуслуг. Такая мера связана с высоким спросом на них.

Как пояснили на сайте "Гознака", компании "Микрон", которая производит специальные чипы для документов с 10-летним сроком, нужно перенастроить оборудование под новые объемы. Процесс уже запущен, но на него уйдет около месяца.

За последнее время объем заявок на получение загранпаспорта сильно вырос. Об этом говорит статистика МВД. В 2022 году специалисты выдали 5,5 миллиона документов нового образца – это на 40% больше, чем годом ранее.

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