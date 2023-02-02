Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Общество

Прием заявлений на загранпаспорт РФ нового образца приостановлен

Прием заявлений на загранпаспорт РФ нового образца приостановлен

"Актуальный репортаж": в Чехове разоблачили мужчину, который убивал бродячих собак

"Актуальный репортаж": в Москве попытались открыть хостел на чердаке жилого дома

Водитель спас ребенка от стаи бродячих собак в Омске

Москвичи пожаловались на подорожание домашнего интернета

Карту болельщика теперь можно оформить во всех столичных центрах госуслуг

Новости часа: США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16

"Время новых": деревянные аксессуары

"Доктор 24": недостаток йода

Москвичам рассказали, сколько дней осталось до наступления весны

С 2 февраля временно приостановили выдачу россиянам загранпаспортов нового образца. Об этом сообщили на портале госуслуг. Такая мера связана с высоким спросом на них.

Как пояснили на сайте "Гознака", компании "Микрон", которая производит специальные чипы для документов с 10-летним сроком, нужно перенастроить оборудование под новые объемы. Процесс уже запущен, но на него уйдет около месяца.

За последнее время объем заявок на получение загранпаспорта сильно вырос. Об этом говорит статистика МВД. В 2022 году специалисты выдали 5,5 миллиона документов нового образца – это на 40% больше, чем годом ранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика