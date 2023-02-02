Женщина рассказала о стрельбе в ТЦ в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал Don Mash

Посетительница ТЦ "Димбо" в Ростове-на-Дону слышала стрельбу в здании и видела выходящего из него мужчину с ружьем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на женщину.

По ее словам, грохот она услышала на улице, когда уже вышла из торгового центра.

"Как будто выстрел был, но слышно было, что в ТЦ. Потом вышел мужчина с ружьем. Он шел как ни в чем не бывало. Ружье было видно", – подчеркнула жительница Ростова-на-Дону.

Она добавила, что сильно испугалась и убежала. Женщина также рассказала, что в этот момент на остановке находились люди, но никто не пострадал.

В региональном управлении МВД рассказали, что мужчина открыл стрельбу возле местного торгового центра 2 февраля. К моменту прибытия полицейских стрелявший уже покинул место происшествия на автомобиле.

Правоохранители организовали мероприятия по поимке мужчины. Его личность установят, а после задержат.



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