Ссора двух водителей на МКАД обернулась стрельбой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два водителя стали участниками конфликта на МКАД, в ходе которого один из них начал стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Москве.

Инцидент произошел около 17:00 в районе 57-го километра МКАД. Два водителя попали в небольшую аварию, а после начали конфликтовать. По предварительным данным, один из участников ссоры использовал светошумовой патрон. О пострадавших не сообщалось, водителей доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Махачкале был замечен мужчина, который ходил по улице с дробовиком и стрелял в воздух. Правоохранители объявили план "Перехват", а следователи возбудили уголовное дело.

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