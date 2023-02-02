Стрельба произошла в районе ТЦ в Ростове-на-Дону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Злоумышленник открыл стрельбу недалеко от торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по области.

По предварительной информации, пострадавших не зафиксировали.

"К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы организовали следственные мероприятия по поиску злоумышленника. Его личность установят, а после задержат.

Ранее сообщалось, что два водителя поссорились из-за аварии в районе 57-го километра МКАД, после чего один из них начал стрельбу. Один из участников конфликта воспользовался светошумовым патроном. Пострадавших после стрельбы не обнаружили.

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