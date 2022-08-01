Десятки человек ждали начала распродажи H&M в московских ТЦ

В торговых центрах Москвы десятки человек ждали начала офлайн-распродажи H&M, однако магазины так и не открылись.

Источники в компании заявили, что распродажа начнется в конце августа, при этом десятки человек прождали несколько часов у дверей магазинов в "Метрополисе", "Мега Белая дача".

Почему такой ажиотаж и зачем H&M распродажа, если они планируют продать активы в России вместе с содержимым складов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.