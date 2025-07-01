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01 июля, 11:00

Общество

Минтруд опубликовал календарь выходных на 2026 год

Минтруд опубликовал календарь выходных на 2026 год

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Минтруд представил проект календаря выходных дней на 2026 год. Согласно документу, новогодние каникулы для россиян продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Майские праздники займут в общей сложности шесть дней: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Дополнительно по три выходных ожидают россиян в честь 23 февраля, 8 марта и Дня России. В то же время День народного единства – 4 ноября – выпадет на середину рабочей недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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