Минтруд опубликовал календарь выходных на 2026 год

Минтруд представил проект календаря выходных дней на 2026 год. Согласно документу, новогодние каникулы для россиян продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Майские праздники займут в общей сложности шесть дней: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Дополнительно по три выходных ожидают россиян в честь 23 февраля, 8 марта и Дня России. В то же время День народного единства – 4 ноября – выпадет на середину рабочей недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.