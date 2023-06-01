Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

Общество

"Актуальный репортаж": в столице расширят программы оплачиваемых стажировок для подростков

"Актуальный репортаж": в столице расширят программы оплачиваемых стажировок для подростков

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами в Белгородской области

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 2 июня

Новости часа: пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекина

Будущие контрактники рассказали о своем стремлении защитить Родину с оружием в руках

Новости часа: общежитие загорелось в белгородском Шебекине после обстрела ВСУ

"Актуальный репортаж": в России выросло число пациентов с рассеянным склерозом

"Атмосфера": 14 градусов ожидается в столице вечером 1 июня

Новости часа: более 66 тыс человек сдают ЕГЭ по математике в столице 1 июня

Новости часа: Песков заявил, что Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекине

Московские подростки летом смогут попробовать свои силы на настоящей работе. Им предложат стажировки по одному из спецпроектов "Лето в новом формате".

Многие сами начали искать место, чтобы заработать карманные деньги. Официально устроиться можно с 16 лет, но в некоторых случаях и с 15 лет.

В какие сферы берут несовершеннолетних? И какую зарплату предлагают? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликАлина ГилеваЕвгений Неумоин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика