"Актуальный репортаж": в столице расширят программы оплачиваемых стажировок для подростков

Московские подростки летом смогут попробовать свои силы на настоящей работе. Им предложат стажировки по одному из спецпроектов "Лето в новом формате".

Многие сами начали искать место, чтобы заработать карманные деньги. Официально устроиться можно с 16 лет, но в некоторых случаях и с 15 лет.

В какие сферы берут несовершеннолетних? И какую зарплату предлагают? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.