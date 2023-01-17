Российские пациенты с рассеянным склерозом могут остаться без терапии – СМИ

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Большинство российских пациентов со вторично прогрессирующей формой рассеянного склероза в этом году могут остаться без терапии. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, Общероссийская общественная организация инвалидов-больных рассеянным склерозом направила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко обращение, в котором указано, что правительство не включило рекомендованный Минздравом иммунодепрессант "Кайендра" в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН).

В письме говорится, что данный препарат требуется двум тысячам пациентов из разных регионов России. Отмечается, что лекарство "Кайендра" было одобрено на включение в перечень ВЗН в августе прошлого года, однако в итоговом списке его не оказалось. Это означает, что закупка препарата будет оплачиваться не из федерального бюджета, обеспечение больных станет прерогативой регионов.

По словам президента ОООИБРС Яна Власова, в прошлом году регионы смогли закупить данное лекарственное средство только для 350 пациентов. По его словам, сейчас курс лечения стоит от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей в год.

"Есть вероятность, что пациенты столкнутся с дефицитом лекарств уже в I квартале 2023 года. <...> В свободной продаже цена будет еще выше – по нашим оценкам, примерно на 30–40% или даже 50%", – сказал Власов.

Источник в аппарате кабмина сообщил газете, что в перечень ВЗН вместо "Кайендры" включены пять препаратов, относящихся к этой же группе: алемтузумаб, кладрибин, натализумаб, окрелизумаб, терифлуномид.

Главный внештатный специалист – невролог министерства здравоохранения Николай Шамалов, в свою очередь, отметил, что в настоящее время у врачей при назначении терапии имеется достаточный выбор лекарств для лечения пациентов с вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что жители Москвы, страдающие от аллергии на пыльцу березы, не столкнутся с дефицитом препаратов. В ведомстве заявили, что лекарственное средство "Сталораль" продолжает поступать на российский рынок, новые партии прибыли в январе. При этом еще в начале месяца лекарство было довольно сложно найти в аптеках.



В Москве нет нехватки препаратов от аллергии – Росздравнадзор

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