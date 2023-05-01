1 мая работают дежурные отделения Сбербанка, у остальных – выходной день. 6 мая откроются только те офисы, график которых предусматривает работу в субботу, а 7 мая посетителей примут по расписанию воскресенья.

У Россельхозбанка выходные 1, 7, 8 и 9 мая. 6 мая банк работает по обычному субботнему графику. Для клиентов ВТБ сегодня и 9 мая будут открыты 60 отделений. В понедельник, 8 мая, график будет сокращен на час.

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