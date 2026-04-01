В Подмосковье выявили два новых случая оспы обезьян

В Московском регионе выявили два новых случая оспы обезьян. Мужчины, которые не выезжали за границу, попали в больницу Домодедова. Один из них был госпитализирован с симптомами заболевания, в другой является контактным лицом.

Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, лечение продлится 21 день, после чего их выпишут. Угрозы распространения заболевания нет. Источниками инфекции могут стать обезьяны, грызуны и собаки.

