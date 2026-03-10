"Мой район. Место встречи": район Чертаново Северное с Андреем Соколовым

Народный артист России Андрей Соколов переехал в район Чертаново Северное, когда ему было 6 лет. В этих местах прошли его детство и юность. В новом выпуске программы артист поделился воспоминаниями о любимых уголках района и рассказал, как изменилось Чертаново Северное за последние годы.

Съемочная группа побывала в Технологическом колледже № 34. Студенты рассказали, как готовятся менять мир российской моды. Также посетили Московский культурный центр "Северное Чертаново", где участники танцевального клуба "Вторая молодость" показали свои номера.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".