10 марта, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": район Чертаново Северное с Андреем Соколовым

"Новости дня": Москва стала лидером по уровню безопасности дорожного движения в России

"Сити": в Москве открыли обновленное event-пространство "Метелица"

Любители спорта могут принять участие в тренировках проекта "Мой спортивный район"

Эскалатор закроют на станции столичного метро "Достоевская" с 17 марта

Столичные пенсионеры научатся вести видеоблог в проекте "Московское долголетие"

Выставка "Дзига Вертов. Киноглаз" открылась в центре "Зотов"

Музею-заповеднику "Московский Кремль" исполняется 220 лет

Аукцион по продаже Рижского вокзала состоится 15 апреля

Собянин: электросуда будут обслуживать и ремонтировать на Московской верфи

Народный артист России Андрей Соколов переехал в район Чертаново Северное, когда ему было 6 лет. В этих местах прошли его детство и юность. В новом выпуске программы артист поделился воспоминаниями о любимых уголках района и рассказал, как изменилось Чертаново Северное за последние годы.

Съемочная группа побывала в Технологическом колледже № 34. Студенты рассказали, как готовятся менять мир российской моды. Также посетили Московский культурный центр "Северное Чертаново", где участники танцевального клуба "Вторая молодость" показали свои номера.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
