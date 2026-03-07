График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 23:30

Культура

В "Зарядье" открылась выставка к 95‑летию ГТО

В "Зарядье" открылась выставка к 95‑летию ГТО

В Театре на Юго-Западе состоялась премьера спектакля "Последняя женщина сеньора Хуана"

Театр сатиры организовал выставку к 85-летию со дня рождения артиста Миронова

В столице начался кастинг моделей для участия в Неделе моды

Московская неделя моды начнется через 7 дней

Безруков стал худруком МХАТ имени Горького

В "Театре сатиры" продолжаются премьерные показы спектакля "Невиновный"

Дом-музей Марины Цветаевой подготовил цикл лекций к Международному женскому дню

Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначили Сергея Безрукова

Выставка "Искусство будущего" откроется в Москве

В "Зарядье" открылась выставка, приуроченная к 95‑летию физкультурно‑спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Экспозиция "ГТО – время сильных" погружает посетителей в историю уникального явления, которое формировало не только физический, но и духовный облик многих поколений советских граждан.

В создании выставки участвовали многие крупные городские и профильные музеи. Помимо редких экспонатов, от картин и скульптур до личных вымпелов и значков ГТО, кураторы также подготовили большую мультимедийную часть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

