В "Зарядье" открылась выставка к 95‑летию ГТО

В "Зарядье" открылась выставка, приуроченная к 95‑летию физкультурно‑спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Экспозиция "ГТО – время сильных" погружает посетителей в историю уникального явления, которое формировало не только физический, но и духовный облик многих поколений советских граждан.

В создании выставки участвовали многие крупные городские и профильные музеи. Помимо редких экспонатов, от картин и скульптур до личных вымпелов и значков ГТО, кураторы также подготовили большую мультимедийную часть.

