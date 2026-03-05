"Мой район. Место встречи": район Орехово-Борисово Южное с Валерием Яременко

В этом выпуске ведущий Дмитрий Харатьян вместе с заслуженным артистом России Валерием Яременко отправится в район Орехово-Борисово Южное.

Зрители узнают об истории района, его старинных промыслах и знаковых местах, а также убедятся в пользе водных видов спорта, познакомятся с новым бассейном на Шипиловской улице и побывают в одной из старейших библиотек района – "Орловке".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".