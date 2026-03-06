Посетители центров "Московского долголетия" научатся пользоваться нейросетью Алиса AI

В центрах "Московского долголетия" запустили новый бесплатный курс "Цифровая мастерская". За несколько уроков посетители смогут узнать, как пользоваться нейросетью Алиса AI.

Участникам простыми словами расскажут, как работает искусственный интеллект. Им объяснят, что такое промпт (так называются текстовые запросы для нейросети). Посетители смогут написать их самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.