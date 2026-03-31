"Мой район. Место встречи": район Южное Тушино с Ириной Мазуркевич

Народная артистка России Ирина Мазуркевич прогулялась по знаковым местам района Южное Тушино. Для актрисы Москва стала городом, где началась ее кинокарьера. Усадьба Братцево навсегда связана в ее памяти со съемками фильма Эльдара Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово".

Актриса также вспомнила, как ее коллега по фильму "Сказ о том, как царь Петр арапа женил" Владимир Высоцкий показывал ей интересные места Москвы. Помимо прогулки с актрисой, в выпуске обсудили, как москвичи сдают нормы ГТО, а также затронули тему безопасности при общении в социальных сетях.

