В столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары

В столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. Предупреждение действует до 5 апреля, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов.

По прогнозам синоптиков, 1 апреля в Москве температура может составить до плюс 18 градусов. Специалисты объясняют аномальную жару тем, что юго-восточные воздушные потоки несут тепло из Казахстана и Средней Азии.

