В Общественной палате РФ предложили покупать квартиры по одному квадратному метру

В Общественной палате РФ выступили с инициативой покупать квартиры не сразу и целиком, а постепенно, по одному квадратному метру. Основой механизма должны стать жилищные накопительные кооперативы. Предполагается, что семьи с детьми смогут к совершеннолетию ребенка обеспечить его собственным жильем.

Суть схемы заключается в том, что семья не берет кредит, а делает регулярные взносы и постепенно собирает будущую квартиру по метрам. Пример работы такой схемы уже есть в Белгороде, где она действует более 10 лет. При покупке по 2 квадратных метра в год накопление минимальной квартиры займет около 18 лет.

