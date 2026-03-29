Спрос на ипотеку для загородных домов в Москве вырос на 50 %

За последний год спрос на ипотеку для приобретения загородных домов среди москвичей вырос на 50 %. При этом речь идет не о дачах, а о жилье для постоянного проживания.

В прошлом году в столице оформили 5 900 ипотечных кредитов на строительство или покупку готового дома – это каждая 12‑я сделка по жилищным кредитам. В Московской области таких договоров было более 7 тысяч, то есть практически каждый 8‑й.


