Кондитер из Великого Новгорода сделала 30-килограммовый торт в виде медведя

Жительница Великого Новгорода одержала победу в международном чемпионате кондитеров. Ее торт весом 30 килограммов выполнен в виде медведя, держащего в лапах шоколадную копию памятника "Тысячелетие России".

Внутри конструкции спрятан динамик, из которого звучит гимн города. А перед фигурой медведя появляется миниатюрный кремль и название Великого Новгорода – они возникают после эффектного сжигания специальной бумаги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.