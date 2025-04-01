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01 апреля, 08:00

Общество

Кондитер из Великого Новгорода сделала 30-килограммовый торт в виде медведя

Кондитер из Великого Новгорода сделала 30-килограммовый торт в виде медведя

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Жительница Великого Новгорода одержала победу в международном чемпионате кондитеров. Ее торт весом 30 килограммов выполнен в виде медведя, держащего в лапах шоколадную копию памятника "Тысячелетие России".

Внутри конструкции спрятан динамик, из которого звучит гимн города. А перед фигурой медведя появляется миниатюрный кремль и название Великого Новгорода – они возникают после эффектного сжигания специальной бумаги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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