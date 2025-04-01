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01 апреля, 07:15

Общество

В Москве 1 и 2 апреля ожидаются сильные дожди и усиление ветра

В Москве 1 и 2 апреля ожидаются сильные дожди и усиление ветра

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Москвичей предупредили о мощных дождях и сильном ветре. Ожидается, что 1 и 2 апреля на столицу выльется почти три четверти месячной нормы осадков. Облака начали затягивать небо над Москвой еще накануне – на данный момент им на смену идут тучи.

Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду, поэтому рекомендуется избегать парковки под деревьями и шаткими конструкциями. Мэрия Москвы сообщила, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности, а на улицах дежурят бригады Мосводостока.

Согласно прогнозу, непогода продлится до вечера 2 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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